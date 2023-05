Sudan, Bartolo “Aprire le porte a chi fugge dal caos”

"In Europa arrivavano molti migranti dal Sudan già da tempo, ci aspettiamo un'ulteriore ondata già da tempo e per forza di cose dobbiamo aprire le porte a quanti stanno scappando". Lo afferma l'eurodeputato del Partito Democratico Pietro Bartolo, in merito alla guerra civile in Sudan. xf4/sat/gsl