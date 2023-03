NAPOLI (ITALPRESS) – “Il sud Italia ha delle prospettive di crescita enorme nei prossimi anni. Il mondo dell’energia oggi ha dimostrato che sia durante il periodo di transizione energetica, con i nuovi flussi dall’Algeria, dalla Libia e dall’Azerbaigian che hanno sostituito quelli della Russia, e sia lo sviluppo delle rinnovabili sono la grande occasione del sud”. Lo dice Renato Mazzoncini, amministratore delegato di A2A, parlando con i giornalisti a margine di Feuromed, Festival Euromediterraneo dell’economia iniziato questa mattina al Maschio Angioino di Napoli. “Con le rinnovabili bisogna consumare l’energia dove si produce e questo vuol dire che le fabbriche nate nel nord italia, perchè c’era l’idroelettrico, sarebbe del tutto logico che si spostassero verso il sud dove le fonti rinnovabili saranno sicuramente la principale e la più economica fonte del futuro – sostiene Mazzoncini -. Io la vedo fattibile perchè l’Italia è un paese fortemente industriale e gli investimenti sono continui. Sarà sempre più chiaro che la competitività del sistema industriale passerà anche per il fatto di avere energia a buon prezzo e sarà abbastanza ovvio posizionarsi là dove l’energia costerà meno. E’ chiaro che non è sufficiente l’energia, ci vuole un intero sistema che funzioni” aggiunge l’Ad di A2A che chiede “alle regioni del sud di fare più rete”.

“Occorrono infrastrutture che colleghino le regioni meridionali e forse anche una pianificazione amministrativo-industriale da fare insieme. Un pò tutti gli ultimi governi hanno dimostrato attenzione per il sud e anche questo mi sembra che ce l’abbia: bisogna riuscire a passare ai fatti e questo richiede anche una collaborazione tra i vari livelli amministrativi” chiosa Mazzoncini.

foto: xc9/Italpress

(ITALPRESS).