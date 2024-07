Sud Innovation Summit, Ruggeri “Dall’idea a una startup di successo”

MESSINA (ITALPRESS) - "Con la seconda edizione del Sud Innovation Summit, puntiamo a passare dall'ispirazione all'azione. Lo scorso anno abbiamo avviato un percorso che vuole fare di Messina un punto di riferimento per l'innovazione. Quest'anno, vogliamo tradurre queste idee in azioni concrete attraverso iniziative come stage, tirocini formativi e una startup competition. Vogliamo mostrare come si passa da un'idea alla creazione di una startup di successo". Così Roberto Ruggeri, il fondatore del Sud Innovation Summit, a margine della conferenza stampa di presentazione della seconda edizione del Sud Innovation Summit nella Sala Giunta di Palazzo Zanca, a Messina. Ruggeri ha inoltre sottolineato l'importanza delle attività previste per questa edizione: "Oltre ai workshop, dedicheremo una giornata intera all'intelligenza artificiale e organizzeremo panel specifici. È un percorso che, negli anni, porterà Messina a diventare un centro nevralgico dell'innovazione", ha concluso. col3/gsl (Fonte video ufficio stampa Sud Innovation Summit)