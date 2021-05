NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Sei partite e due italiani in campo nella notte Nba. Il bilancio è di due vittorie per entrambi gli azzurri anche se, sia Danilo Gallinari che Nicolò Melli, non vivono una gran serata dal punto di vista individuale. Il “Gallo”, però, può comunque far festa visto che il successo che Atlanta ottiene contro i Washington Wizards (120-116) vale la matematica certezza di disputare i playoff. Per il lungo di Sant’Angelo Lodigiano 23 minuti in campo con uno score personale di 4 punti, 5 rimbalzi e 1 assist. A trascinare gli Hawks i 33 punti di Trae Young che sfiora la tripla doppia mettendo a referto anche 9 assist e 8 rimbalzi. Sono 20 i punti di Bogdan Bogdanovic, ne fa 18 Collins, 17 con 11 rimbalzi quelli di Capela. In doppia cifra, dalla panchina, anche Okongwu con 11 punti. Ai Wizards non basta il solito Russell Westbrook che si mette in evidenza con 34 punti e 15 assist.

Vince anche la squadra di Nicolò Melli, ma anche lui non brilla nel 125-107 che i Mavericks rifilano ai Pelicans. Per l’ala di Reggio Emilia gara da ex, ma appena 7 minuti in campo e due rimbalzi a referto.

Dallas costruisce la sua vittoria che ha il sapore dei playoff sui 33 punti, 8 rimbalzi e altrettanti assist di Luka Doncic, mentre ne fanno 27 Hardaway Jr, 19 Porzingis e 12 Powell.

Vittoria importante sempre in chiave playoff per i Lakers. I campioni in carica, privi di LeBron James e Anthony Davis, battono 124-122 Houston, mandandone 6 in doppia cifra con le triple doppie di Horton-Tucker (23 punti e 10 assist), Andre Drummond (20 punti e 10 rimbalzi) e Kyle Kuzma (19 punti e 10 rimbalzi dalla panchina) a fare la differenza.

Nelle altre gare della notte vittorie per Brooklyn (128-116 su San Antonio con 18 punti e 11 assist per James Harden), Cleveland (102-94 sui Celtics con 30 punti e 14 rimbalzi per Kevin Love) e Portland (105-98 su Utah con 30 punti per Damian Lillard).

