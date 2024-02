CAGLIARI (ITALPRESS) – Il job day è arrivato oggi nel cuore dell’isola, a Nuoro, nel centro commerciale di Pratosardo. Una nuova giornata intensa dopo quelle di Sassari e Olbia di una iniziativa che richiama migliaia di persone. 122 imprese, 473 annunci di lavoro, 2669 posizioni ricercate, 1336 colloqui programmati, ai quali se ne aggiungono 500 di persone che si sono presentate spontaneamente stamattina all’apertura. I numeri forniti dalla direttrice generale dell’Aspal Maika Aversano durante l’inaugurazione parlano chiaro e dicono che il programma, che dall’anno scorso è diventato territoriale con sei tappe nelle varie parti dell’isola, è la giusta formula. “La tappa era molto attesa e il territorio ha risposto entusiasta. I job day sono fondamentali per far incontrare vis a vis imprese e lavoratori, ma non è solo questo: è un momento di incontro e confronto che aiuta a capire più a fondo il mondo del lavoro e della formazione, il modo in cui sta cambiando. Con i job day territoriali l’Aspal riesce ad intercettare con più efficacia le esigenze dei territori, soprattutto di quelli in difficoltà, delle loro imprese e di chi li abita”, ha affermato la direttrice generale dell’Aspal.

Molto frequentati, soprattutto dai 1600 studenti delle quarte e quinte degli Istituti superiori, gli stand di Università, Enti di formazione, Istituti tecnici superiori, Istituzioni, le Forze armate, mentre i Centri per l’Impiego di Nuoro, Macomer, Siniscola e Sorgono, protagonisti di questa terza tappa, hanno fornito le informazioni ai cittadini e indicazioni concrete su come orientarsi e accedere alle opportunità offerte. Quattro i convegni e 20 i seminari e laboratori che si sono svolti nelle sale cinema, anche in contemporanea e in live streaming, per rispondere alle molteplici esigenze in tema di ricerca attiva di lavoro e formazione. Un grandissimo interesse per i tanti ragazzi presenti ha suscitato la “lezione” di Elvis Tusha, tiktoker, divulgatore e content creator, che ha raccontato i segreti dell’intelligenza artificiale e del corretto approccio per il suo utilizzo.

foto: ufficio stampa regione Sardegna

