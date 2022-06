ROMA (ITALPRESS) – Sono iniziati nel migliore dei modi per la rappresentativa italiana, a Targu Mures (Romania), i Multisport World Championships. Doppietta azzurra, nel Duathlon Cross maschile Junior, con la medaglia d’oro per Riccardo Giuliano, che ha costruito il successo finale con una fuga nella frazione in bicicletta, e quella d’argento per Manuel Cossu, protagonista di una grande frazione di corsa. Al terzo posto si è piazzato il belga Matteo De Smet. Nella gara femminile junior, invece, Matilde Dal Mas ha sfiorato il podio chiudendo la sua prova al quarto posto.

