E’ andata subito sold out la serie speciale che ha segnato il debutto online di Suzuki Swace Hybrid sul mercato italiano. Il sistema di prenotazione online Suzuki semplice, conveniente e che mette a frutto la grande esperienza maturata dal marchio negli ultimi anni in materia di e-commerce grazie alle numerose Limited Web Edition, ha premiato anche Swace Hybrid Web Edition, la versione che ha segnato il debutto sul mercato della versatile e spaziosa ibrida di Hamamatsu. L’intero lotto di quindici vetture, prenotabili online, è andato esaurito in breve tempo, dimostrando come gli automobilisti abbiano gradito la formula di acquisto tramite il web. A rendere speciale ogni esemplare era una ricercata verniciatura BiColor, con il bianco, il nero o il blu metallizzati abbinati al tetto silver.

I Clienti che hanno prenotato le esclusive Swace Hybrid tramite l’e-commerce di Suzuki hanno quindi formalizzato i rispettivi contratti in breve tempo, contribuendo a mettere idealmente il definitivo sigillo “sold-out” sulla Web Edition.

(ITALPRESS).