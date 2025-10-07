Su Rai 3 torna la rubrica Mediterraneo, prima puntata domenica 12 ottobre

PALERMO (ITALPRESS) – Domenica prossima, alle 11.30, su Rai 3 inizierà il 34esimo ciclo della rubrica nazionale MEDITERRANEO che insieme ad EstOvest fa parte del contenitore domenicale “Buongiorno Europa”.

Prima puntata dedicata al diritto all’istruzione negato a Gaza ad oltre 600 mila minori. Il 95% delle scuole è distrutto e gli edifici rimasti in piedi vengono utilizzati per riparo dagli sfollati. La denuncia dell’Unicef e dei Francescani in Terra Santa. Poi in Iraq, a Karbala, per il più lungo pellegrinaggio a piedi del mondo. Riconosciuto dall’Unesco, quest’anno ha coinvolto 20 milioni di musulmani provenienti da 150 nazioni Conosceremo quindi Alvaro Siza. A 92 anni, portoghese, è un’icona internazionale dell’architettura. Le sue idee trovano spazio in tutta Europa, anche a Napoli e Venezia. Infine un omaggio a Sergio Frau, lo studioso morto un mese fa ipotizzava fossero in Sardegna le colonne d’Ercole e l’Atlantide raccontate nell’antica Grecia. Da questo ciclo anche #storyboard, immagini ed interviste sugli eventi delle ultime ore nel Mediterraneo. Dall’arte al folklore, dalle manifestazioni alle feste tradizionali. Mediterraneo è una rubrica della Tgr, Direttore Roberto Pacchetti, Vicedirettore Roberto Gueli, caporedattore della Tgr Sicilia Giuseppe Ardica. La rubrica è curata da Rino Cascio, edizione di Emanuele Guida. Ha collaborato Nicola Alosi.

– foto ufficio stampa Rai –

(ITALPRESS).