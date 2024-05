ROMA (ITALPRESS) – Jannik Sinner, sempre più vicino alla vetta del ranking Atp, ma assente a Roma, causa infortunio all’anca destra, tiene tanti appassionati del tennis italiani in apprensione. La sua presenza al Roland Garros è ancora in forse. Le sue ultime parole, a Roma, il 5 maggio, sono state: “Andrò a Parigi solo se sarò al 100 per 100”. In attesa di una sua comunicazione ufficiale, però, un possibile indizio positivo arriva dai social. Darren Cahill, coach assieme a Simone Vagnozzi del miglior tennista italiano, ha postato una foto sul proprio profilo Instagram di un bel campo in terra battuta con racchetta e le palle ufficiali del Roland Garros, con incluso un tag al torneo e il commento “Terre Battue”.

