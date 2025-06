Studio FMG, la denatalità è un fattore culturale e non solo economico

ROMA (ITALPRESS) - Che l’Italia sia un Paese con una forte criticità in ambito demografico non è una novità. Ma ciò che fino a oggi è rimasto meno visibile è che le motivazioni della poca propensione alla genitorialità dei giovani siano da ricercare non soltanto nella difficile fase economica che stiamo attraversando, ma anche in fattori culturali, sociali e relazionali più complessi. È quanto emerge dallo studio “La propensione alla genitorialita’ nei giovani e il ricambio generazionale” della Fondazione Magna Grecia. xb1/f04/fsc/azn