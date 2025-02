VENEZIA (ITALPRESS) – Gli assessori comunali alle Politiche educative, Laura Besio e al Turismo Simone Venturini hanno ricevuto questa mattina a Ca’ Farsetti gli studenti e i docenti dell’Istituto superiore Andrea Gritti di Mestre e delle Scuole superiori delle città olandesi di Zwolle e di Amsterdam, quest’ultimi in Italia per uno scambio interculturale. Si tratta infatti della prima fase di un progetto scolastico: dal 10 al 14 febbraio 15 studenti veneziani hanno ospitato altrettanti “colleghi” olandesi nelle proprie case, mentre dal 7 al 12 aprile gli studenti veneziani ricambieranno la visita e si recheranno in Olanda.

“Ci fa piacere aprire gli spazi del Municipio ai giovani – ha esordito l’assessore Besio – e credo che anche per voi sia un’opportunità interessante essere qui. Sono del parere che le esperienze, per lasciare un segno e far parte di noi, debbano essere vissute in modo completo, ci si debba ‘sporcare le mani’ come state facendo voi grazie a questo gemellaggio Italia-Olanda. Per questo voglio anche ringraziare i vostri insegnanti per le scelte importanti e coraggiose che stanno portando avanti per darvi queste occasioni di crescita e di apprendimento”.

Il progetto, promosso dalla dirigente scolastica del Gritti, Daniela La Mattina e coordinato dalla professoressa di inglese Sarà Passaler, vede coinvolta tutta la comunità scolastica del Gritti, poiché gli studenti olandesi stanno frequentando le lezioni nelle classi insieme ai loro compagni italiani. Numerose le attività organizzate nell’ambito del gemellaggio, come la festa di accoglienza a scuola, momenti conviviali e musicali in cui gli studenti possono presentare piatti tipici delle loro culture e condividere storie, tradizioni e canti, laboratori creativi, una partita di pallavolo fra olandesi e italiani, una visita a Venezia e ai Musei civici e, in particolare, l’incontro di oggi a Ca’ Farsetti.

“La collaborazione tra scuola e pubblica amministrazione è un arricchimento per tutti – ha dichiarato l’assessore Venturini – e mi auguro che vi godiate il più possibile il vostro viaggio a Venezia. Questo scambio culturale vi permetterà anche di apprezzare le caratteristiche della nostra città, per alcuni aspetti molto simile alle città olandesi circondate da canali navigabili. Sapete inoltre che anche qui abbiamo un sistema di dighe mobili, il Mose. Mi auguro che possiate infine apprezzare il nostro famoso Carnevale, uno dei momenti più importanti per la nostra città e per i visitatori”.

Dopo i saluti iniziali gli assessori Besio e Venturini hanno accompagnato i ragazzi in una visita di Ca’ Farsetti e Ca’ Loredan, illustrando la storia dei due palazzi e le loro caratteristiche. Nella stessa giornata gli studenti sono stati accolti all’Istituto alberghiero Andrea Barbarigo per un breve pranzo. “Questo scambio – hanno spiegato i docenti – rappresenta un’opportunità unica per gli studenti di immergersi in nuove culture e in strategie didattiche innovative, condividere esperienze e ampliare i propri orizzonti. Il progetto rappresenta anche un modo per costruire legami duraturi tra giovani di culture diverse”.

