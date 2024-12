PALERMO (ITALPRESS) – Operazione antidroga della Polizia di Stato a Palermo. Disarticolate due organizzazioni criminali dedite al traffico e allo spaccio di cocaina ed hashish nei quartieri Guadagna e Falsomiele-Villagrazia. Gli agenti hanno eseguito, su delega della Procura – Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, un’ordinanza con cui il gip del Tribunale ha disposto l’applicazione di misure cautelari nei confronti di venticinque persone: 23 sono finite in carcere e 2 agli arresti domiciliari. Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e spaccio.

Il provvedimento è scaturito da una complessa attività di indagine condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Palermo, che ha consentito di acquisire gravi indizi circa l’esistenza nel capoluogo palermitano – rispettivamente, nei quartieri Guadagna e Falsomiele/Villagrazia – di due organizzazioni criminali dedite al traffico e allo spaccio di cocaina ed hashish.

La presunta compagine radicata nel quartiere Guadagna, secondo quanto accertato dagli investigatori, ha evidenziato una spiccata capacità di controllo del territorio, una rilevante disponibilità economica ed una peculiare attitudine ad intessere relazioni con omologhe strutture operanti in Lombardia ed in Emilia Romagna, da cui venivano acquisite le partite di droga destinate allo spaccio.

In relazione, invece, al presunto gruppo operante nel quartiere Villagrazia-Falsomiele, è stato accertato che gli indagati hanno tessuto un esteso reticolato di contatti con fornitori stanziali in Calabria, imbastendo un lucroso traffico di droga che dal capoluogo palermitano si ramificava anche alla provincia di Trapani.

Nel corso dell’attività investigativa, a riscontro degli elementi acquisiti, sono state sequestrate diverse qualità di droga (per un totale di quasi due quintali), nonchè cinque pistole e diverse munizioni, con l’arresto in flagranza di otto persone.

La fase esecutiva dell’operazione ha visto l’impiego di circa un centinaio di poliziotti, supportati da unità cinofile antidroga e da un elicottero della Polizia di Stato.

– foto ufficio stampa Polizia di Stato –

(ITALPRESS).

