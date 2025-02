MILANO (ITALPRESS) – Sono dieci le persone uccise e almeno cinque i feriti, in una sparatoria avvenuta martedì pomeriggio in una scuola di Örebro, a circa 200 km a ovest di Stoccolma.

L’attentatore si sarebbe poi tolto la vita. Lo riferisce la polizia svedese, la quale nega che la sparatoria sia collegata al terrorismo.

“Questa violenza e terrore non hanno posto nelle nostre società, men che meno nelle scuole. In quest’ora buia, siamo al fianco del popolo svedese. I nostri pensieri sono con le vittime e auguriamo loro forza e una pronta guarigione” scrive su X Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Europea.

“Esprimo la mia vicinanza al Governo e al popolo svedese per il terribile attacco che ha colpito la città di Örebro – afferma il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni -. Il mio pensiero va alle vittime, alle loro famiglie e a tutti i feriti coinvolti. Non possiamo accettare che violenza e barbarie trovino spazio nelle nostre società”.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).