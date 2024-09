NUORO (ITALPRESS) – La città di Nuoro è sotto shock per la strage familiare avvenuta in un’abitazione di via Ichnusa. Intorno alle 7 un operaio forestale di 52 anni, ha aperto il fuoco con una pistola legalmente detenuta uccidendo la moglie, 43 anni, e la figlia maggiore, 26 anni. Successivamente ha rivolto la propria furia contro gli altri due figli di 14 e 10 anni, rimasti gravemente feriti, con il più piccolo che dopo le prime informazioni era stato dato per morto ma che invece lotta tra la vita e la morte in ospedale al San Francesco di Nuoro. Il 52enne ha poi sparato al vicino di casa, intervenuto dopo aver sentito gli spari e anche lui in condizioni disperate al San Francesco al contrario di quanto riferito dalle concitate informazioni della primissima ora che lo davano tra i deceduti. Le vittime accertate dunque sono due, moglie e figlia dell’uomo, che si è poi recato a casa della madre in via Pinna e dopo aver ferito anche lei ha rivolto la pistola contro se stesso togliendosi la vita.

Sul posto sono intervenuti Polizia e Carabinieri, che ora stanno cercando di ricostruire il drammatico raptus e trovare un movente all’omicidio-suicidio.

– Foto: Ufficio stampa Carabinieri –

(ITALPRESS).