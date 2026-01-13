ROMA (ITALPRESS) – Quello che è avvenuto la notte di Capodanno a Crans-Montana “ci ha colpito profondamente”, è “una tragedia che ha scosso tutti noi. Le responsabilità di questa tragedia vanno accertate e i responsabili perseguiti”. Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, prima delle comunicazioni del vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in Aula al Senato. “Il nostro pensiero va alle famiglie delle vittime e dei giovani feriti, che con dignità e forza stanno affrontando un momento difficilissimo. Il loro è il dolore che patisce tutta la nazione e ci fa stringere a loro come un’unica famiglia”, aggiunge, rivolgendo “ai parenti dei giovani scomparsi le sentite, profonde e affettuose condoglianze del Senato” e chiedendo “all’Aula qualche attimo di silenzio in ricordo di questa immane tragedia”.

