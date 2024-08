FIRENZE (ITALPRESS) – A 80 anni dalla strage del Padule di Fucecchio il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha partecipato alle celebrazioni di Castelmartini, nel comune di Larciano (Pistoia), e di Cintolese, nel comune di Monsummano Terme (Pistoia). Giani ha deposto corone di alloro al monumento ai caduti delle due località, incontrando alcuni sopravvissuti dell’eccidio nazifascista.

“All’alba del 23 agosto 1944 – ha detto Giani – la Toscana visse uno dei momenti più tragici della sua storia, con 174 vite innocenti, tra uomini, donne e bambini, brutalmente spezzate nell’eccidio del Padule di Fucecchio, perpetrato dalle truppe naziste in ritirata e dai fascisti italiani. Questa barbarie colpì profondamente le comunità di diversi comuni toscani fra le province di Pistoia e di Firenze: Monsummano Terme (frazione di Cintolese), Larciano (frazione di Castelmartini), Ponte Buggianese, Cerreto Guidi (frazione di Stabbia) e Fucecchio (frazioni di Querce e di Masserella). Intere famiglie furono cancellate, lasciando un vuoto incolmabile nei cuori di chi rimase”.

“Oggi, a 80 anni di distanza, la memoria di quelle vittime è più viva che mai”, ha aggiunto. “La Toscana non dimentica, e con essa noi tutti, che continuiamo a ricordare e onorare coloro che persero la vita in quel tragico giorno. Stamani è stato emozionante abbracciare i sopravvissuti – ha concluso Giani – che non hanno potuto dimenticare questa terribile tragedia”.

– Foto: Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).