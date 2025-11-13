Strage del Bataclan, il Comune di Venezia ricorda Valeria Solesin

VENEZIA (ITALPRESS) – “Ciao Valeria”, con questo messaggio commemorativo il Comune di Venezia, nel giorno del decimo anniversario degli attentati terroristici di Parigi, ha voluto ricordare la sua concittadina Valeria Solesin, una delle 90 vittime della strage del Bataclan del 2015.

Il messaggio resterà esposto sul ponte intitolato a Valeria e che conduce al Campus universitario di San Giobbe, fino al 24 novembre, data in cui si erano svolti i funerali in Piazza San Marco nel 2015. Domani, venerdì 14 novembre, alle ore 9.30, si terrà una commemorazione pubblica con la partecipazione del sindaco di Venezia e di Dario Solesin, fratello di Valeria, alla presenza delle massime autorità cittadine. Nell’occasione verrà deposto un mazzo di fiori in memoria della giovane studentessa.

– foto ufficio stampa Comune di Venezia –

(ITALPRESS).