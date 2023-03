Strage Cutro, Meloni “Da Frontex nessuna comunicazione di emergenza”

"Non è arrivata alle nostre autorità nessuna comunicazione di emergenza da Frontex, non siamo stati avvertiti del fatto che questa imbarcazione rischiava il naufragio". A dirlo il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un punto stampa da Abu Dhabi, al termine della visita negli Emirati Arabi Uniti, parlando del naufragio di Crotone. fsc (Fonte: Palazzo Chigi)