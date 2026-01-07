Strage Crans-Montana, Angelilli ai funerali di Minghetti “Fare giustizia”

ROMA (ITALPRESS) - "È una giornata straziante". Lo ha detto la vice presidente della regione Lazio, Roberta Angelilli, presente ai funerali di Riccardo Minghetti, lo studente romano di 16 anni morto nella tragedia di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera. "Siamo vicini alla famiglia e agli amici. E' necessario fare verità e giustizia perché una tragedia così è inaudita e inaccettabile, oltre che tremenda", ha sottolineato. xl5/vbo/mca2