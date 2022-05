Strage Capaci, Musumeci “La Sicilia è cambiata”

"Ci vogliono ancora anni per poter sradicare la mafia. Per fortuna la strage di via d'Amelio, e prima quella di Capaci, hanno segnato una svolta. Da allora la Sicilia è cambiata, anche se naturalmente ancora non abbiamo vinto". Così il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, al foro italico di Palermo,