Da oggi (sabato 14 marzo) viene chiuso il terminal per i passeggeri dei voli di linea dell’aeroporto G.B. Pastine di Ciampino. Rimarranno invece invariati quelli degli Enti di Stato e l’aviazione cargo. Le piste di volo dei due scali rimarranno pienamente agibili e non subiranno variazioni operative. Ieri sera ultimo volo commerciale FR8318 per Norimberga decollo ore 21:57.



(ITALPRESS).