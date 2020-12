ROMA (ITALPRESS) – Alfonso Pecoraro Scanio presidente della fondazione Univerde e promotore della campagna #NoFakefood il e Jimmy Ghione testimonial della campagna hanno consegnato il riconoscimento Green Pride per la lotta all’agropirateria al comando Carabinieri tutela agroalimentare consegnandolo al comandante Luigi Cortellessa.

“L’intervento della sede di Salerno dei Carabinieri per identificare e reprimere un’azione di contraffazione di un noto marchio di farine per pizza è la conferma dell’efficacia dell’attività di contrasto all’agropirateria. Questo riconoscimento viene attribuito nel mese di Dicembre in cui celebriamo il 3 anniversario del riconoscimento Unesco all’arte dei Pizzaiuoli Napoletani proprio per rimarcare l’impegno a difesa del vero Made in Italy” ha dichiarato l’ex ministro dell’Agricoltura.

“Con la campagna #noFakeFood vogliamo tutelare i produttori italiani vittime della contraffazione e dei prodotti taroccati” ha aggiunto l’inviato di Striscia la Notizia Jimmy Ghione.

“Ringrazio di questo riconoscimento l’on Pecoraro Scanio che già da ministro potenziò questo nostro comando e siamo sempre più impegnati in questa azione di legalità” Ha detto il comandante Luigi Cortellessa.

(ITALPRESS).