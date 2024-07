CATANZARO (ITALPRESS) – “La Regione Calabria ci ha comunicato che dall’1 agosto 2024 i vettori che voleranno dagli aeroporti di Lamezia Terme, Reggio Calabria e Crotone, non pagheranno più la cosiddetta addizionale comunale, che incide per 6,50 euro per ogni passeggero”. Lo comunica Sacal.

“Un’ottima notizia per l’intero sistema aeroportuale calabrese – si legge ancora in una nota – che sarà così ancora più nelle condizioni di attrarre nuove compagnie aeree, nuove rotte e nuovi investimenti”.

