CAGLIARI (ITALPRESS) – “La Tirrenia ha annunciato dal 13 di settembre lo stop della tratta Cagliari-Civitavecchia. Tirrenia ha inoltre comunicato la fine dei collegamenti di altre linee di trasporto via mare che riguardano i principali porti della Sardegna. E’ un fatto gravissimo”. Lo scrive il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, in una lettera appello inviata al ministro delle Infrastrutture Giovannini per richiedere un intervento sullo stop della tratta Cagliari-Civitavecchia, fondamentale per la continuità territoriale dell’Isola. “La compagnia ha ricevuto dallo Stato una enorme quantità di finanziamenti per garantire un servizio pubblico per noi essenziale – prosegue il primo cittadino – Viene così leso il diritto sacrosanto alla mobilità. Non mi interessano le perniciose motivazioni per cui queste tratte vengano interrotte. Chiedo a Lei di intervenire al più presto per ripristinare la tratta di Cagliari e tutte quelle che, comunque, collegano la Sardegna alla Penisola”. Truzzu conclude: “E’ insopportabile che più volte all’anno i sardi siano costretti a fare rivendicazioni per diritti basilari”.

(ITALPRESS).