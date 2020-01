STOP AGLI OTTAVI PER NAVARRIA E RIZZI A L’AVANA

Sono Mara Navarria e Giulia Rizzi le migliori delle azzurre nella tappa di L’Avana del circuito di Coppa del Mondo di spada femminile. Le due portacolori azzurre sono uscite di scena nel turno delle 16, concludendo così agli ottavi di finale la presenza italiana nella gara cubana. Mara Navarria, dopo l’esordio vittorioso contro l’ucraina Bezhura per 15-11 e dopo aver avuto ragione nel turno dei 32 dell’estone Kuusk per 15-11, è stata fermata dalla cinese Sun Yiwen per 15-11. Giulia Rizzi, invece, ha esordito superando nel derby azzurro Alberta Santuccio col punteggio di 15-13. A seguire ha avuto la meglio sulla sudcoreana Jung Hyojung per 15-8, prima di fermarsi contro la romena Amalia Tataran col punteggio di 15-14. Si sono fermate nel turno delle 32 Nicol Foietta, eliminata per 15-8 dalla francese Alex Louise Marie, Federica Isola, sconfitta dall’ucraina Olena Kryvytska, e Francesca Boscarelli che si è arresa sul 15-13 alla cinese Sun Yiwen. Stop nel primo assalto di giornata, oltre che per Alberta Santuccio, anche per Rossella Fiamingo, eliminata 15-13 dalla romena Amalia Tataran, e per Roberta Marzani sconfitta 15-7 dalla russa Tatiana Gudkova. Erano uscite di scena ieri nella fase preliminare Alessandra Bozza, sconfitta 15-14 dalla cubana Gavilan, Alice Clerici, superata 15-12 dalla cinese Xu, ed Eleonora De Marchi ed Eleonora Cagnin, eliminate dopo la fase a gironi. Per questa domenica è in programma la gara a squadre che vedrà in pedana per l’Italia il quartetto composto da Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Federica Isola ed Alice Clerici.

