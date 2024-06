GELSENKIRCHEN (GERMANIA) (ITALPRESS) – “Sono un uomo abbastanza fortunato, ho vissuto Europei e Mondiali sia da calciatore che da allenatore. Sono tornei in cui bisogna avere la massima concentrazione e mettere in campo qualità in ogni partita. Ecco perchè, anche se domani giochiamo contro una delle favorite, non faccio differenza fra prima, seconda o terza gara”. Per Dragan Stojkovic avere di fronte l’Inghilterra nell’esordio a Euro2024 non fa molta differenza: la Serbia andrà a caccia dei tre punti contro chiunque, Kane e soci compresi. “Abbiamo lavorato duramente per prepararci nel miglior modo possibile alle sfide che ci attendono – continua – Abbiamo fatto tutto quello che dovevamo per permettere ai giocatori di allenarsi ad altissimi livelli e penso che siano pronti, fisicamente e tatticamente. Se dovessimo segnare per primi? Direi ai miei di fare il secondo… Scherzi a parte, vedremo come si svilupperà la partita, contro l’Inghilterra dovremo giocare al nostro meglio: faremo di tutto per crearci delle occasioni, in un torneo come questo ogni gol è importante, ci faremo trovare pronti”.

