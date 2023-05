CERNOBBIO (COMO) (ITALPRESS) – Il BMW Group ha presentato in anteprima mondiale al Concorso d’Eleganza Villa d’Este, la Concept Touring Coupè. La due posti chiusa, sviluppata per la produzione in esemplare unico, continua la tradizione dei leggendari classici del marchio del’elica blu: un simbolo senza tempo della libertà su quattro ruote e della gioia di viaggiare insieme. Bmw Design ha reimmaginato la tradizionale forma della carrozzeria di un’elegante auto sportiva, realizzando una shooting brake. L’elemento di spicco del design è il posteriore. Creata dai contorni fluidi del tetto, che si fondono senza soluzione di continuità con i pannelli laterali posteriori, la forma accentua le spalle scattanti della vettura, mentre il lunotto piatto e le superfici della carrozzeria chiaramente definite sottolineano la solidità del veicolo. Vista di lato, l’interpretazione tipica delle proporzioni shooting-brake è chiaramente riconoscibile.

Il cofano lungo, il profilo aerodinamico del tetto e la potente sezione posteriore formano un caratteristico design a due volumi, mentre la grafica allungata dei finestrini laterali con il gomito di Hofmeister e i passaruota posteriori svasati sottolineano la sua eleganza sportiva. La verniciatura esterna Sparkling Lario è stata creata appositamente. Con scaglie di vetro blu incorporate, le sue tonalità grigio-marroni danno un’impressione di profondità unica. L’effetto è completato da accenti argento-bronzo e dalla griglia a doppio rene, appositamente progettata con barre longitudinali. Gli esclusivi cerchi in lega leggera, che misurano 20 pollici all’asse anteriore e 21 all’asse posteriore, rappresentano la logica continuazione di questi accenti di colore nel design radiale a 20 razze. L’intricata realizzazione e le discrete superfici color oro sottolineano l’elegante carattere sportivo del veicolo.

L’ambiente interno è definito dal consueto orientamento verso il guidatore del cockpit, tipico del marchio, con la massima attenzione alla scelta dei materiali, alla combinazione di colori e alla lavorazione. L’esclusiva opzione bicolore del laboratorio italiano di pelletteria Poltrona Frau divide l’abitacolo orizzontalmente in due segmenti di colore distinti: nella parte superiore, una tonalità marrone scuro favorisce la concentrazione durante la guida; nella parte inferiore, un marrone sella chiaro porta comfort e calore all’interno dell’abitacolo. Le precise impunture e le cinghie in pelle intrecciata per i bordi dei sedili e la barra di scorrimento evidenziano il carattere artigianale degli interni, che combinano tradizione ai massimi livelli con i principi del design moderno. L’alta qualità della lavorazione e l’attenzione ai dettagli caratterizzano anche le valigie progettate in esclusiva dall’affermato laboratorio di pelletteria Schedoni di Modena. Il set su misura è composto da due borse weekender grandi e piccole, oltre a una borsa porta abiti, tutte perfettamente coordinate con la vettura.

foto: ufficio stampa Bmw Group Italia

