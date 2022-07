ROMA (ITALPRESS) – Reduce dal suo tour solista di maggior successo, “Seconds out + more”, il chitarrista dei Genesis Steve Hackett annuncia un nuovo spettacolo, “Genesis Revisited – Foxtrot at Fifty + Hackett Highlights”, che lo porterà in Italia per 5 date a novembre. Appuntamento il 14 a Bologna (Teatro Celebrazioni); il 15 a Torino (Teatro Colosseo); il 16 a Milano (Teatro Lirico); il 18 a Padova (Gran Teatro Geox); il 19 a Legnano (Teatro Galleria).

