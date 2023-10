Stenosi della carotide, ecco quali sono i segnali d’allarme

MILANO (ITALPRESS) - La carotide è l'arteria che porta il sangue dal cuore al collo e alla testa. Ne abbiamo due, una a destra e una a sinistra, che scorrono longitudinalmente nel collo, e sono tra i vasi sanguigni più grandi del nostro organismo. Soprattutto dopo i 65 anni, è frequente che si verifichi la cosiddetta stenosi carotidea, un restringimento che riduce il calibro del vaso e l'apporto di sangue al cervello. La stenosi della carotide è nel 20% dei casi alla base dell'ictus, la prima causa di disabilità in Italia e la terza causa di morte in occidente. Sono questi i temi trattati da Piero Montorsi, direttore del dipartimento di cardiologia interventistica del centro cardiologico Monzino di Milano, intervistato da Marco Klinger, per Medicina Top, format tv dell'agenzia di stampa Italpress. fsc/gsl