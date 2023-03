TORINO (ITALPRESS) – Stellantis ha siglato un memorandum d’intesa con l’Industrial Development Corporation e il Department of Trade, Industry and Competition per lo sviluppo di uno stabilimento produttivo in Sudafrica. La cerimonia di sottoscrizione ha avuto luogo presso l’ufficio del Ministro del Commercio, dell’Industria e della Concorrenza, Ebrahim Patel. Per Stellantis c’erano Samir Cherfan, Middle East and Africa Chief Operating Officer e di Leslie Ramsoomar, Direttore Generale di South Africa. La realizzazione dello stabilimento di produzione è prevista all’interno di una zona economica speciale sudafricana. L’obiettivo prefissato è quello di completare questo progetto produttivo entro il 2025.

