ROMA (ITALPRESS) – Stellantis Fleet & Business Solution evolve la propria organizzazione con un nuovo assetto dedicato al mercato B2B, pensato per renderne la struttura più agile, semplice e veloce e rispondere con maggiore efficacia alle esigenze di una clientela business in continua evoluzione. Il nuovo modello organizzativo, spiega una nota, “punta in particolare a favorire una maggiore integrazione tra la gestione dei grandi clienti, delle piccole e medie imprese e della rete dei concessionari, creando un approccio ancora più coordinato al mercato e rafforzando la capacità di offrire risposte mirate alle differenti esigenze di mobilità professionale”. L’evoluzione della struttura si inserisce nel percorso tracciato dal piano Fastlane 2030 e risponde alla volontà di Stellantis di adeguare costantemente la propria organizzazione ai cambiamenti del mercato, alle nuove dinamiche del business e alle aspettative dei clienti professionali.

La nuova organizzazione, operativa da novembre, è guidata da Andrea Croce, responsabile B2B, e si articola attorno a tre aree principali: Vendite a Grandi Clienti e Piccole medie imprese, Vendite a Società di noleggio a breve e lungo termine, Marketing & Sales Operations. A queste si affianca la funzione Business Intelligence, Performance & Targets.

L’area KA & SME Sales, sotto la responsabilità “ad interim” di Andrea Croce e coadiuvata da Gianluca Nardi e Ferruccio Corso, presidia le attività rivolte alle piccole e medie imprese ai B2B Dealer Champion ed ai grandi clienti nazionali ed internazionali, rafforzando così la specializzazione sui diversi profili di clientela aziendale. La responsabilità di Rental Sales è affidata a Marco Becchero. L’area comprende i due ambiti Long Term Rental & Brokers e Short Term Rental, garantendo un presidio specifico dei differenti segmenti del noleggio. A Vittorio Aversa fa capo invece Marketing & Sales Operations, mentre Federica Tolin è responsabile dell’area Business Intelligence, Performance & Targets. Andrea Croce dichiara: “L’evoluzione della nostra organizzazione nasce da un obiettivo molto chiaro: essere più agili, semplici e veloci nel rispondere alle esigenze dei clienti business. Una maggiore integrazione tra grandi clienti, PMI e rete dei concessionari ci permetterà di essere ancora più vicini al mercato e di valorizzare al meglio la forza dell’offerta Stellantis. E’ un cambiamento coerente con gli obiettivi di Fastlane 2030 e con la volontà di costruire un’organizzazione sempre più orientato alle esigenze concrete dei nostri clienti”.

Il nuovo assetto permette inoltre a Stellantis Fleet & Business Solution di valorizzare l’ampiezza della propria offerta multi-brand, mettendo a disposizione dei clienti professionali un portafoglio capace di coprire differenti tipologie di mobilità.

– Foto ufficio stampa Stellantis –

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