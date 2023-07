TORINO (ITALPRESS) – Nell’ambito del piano strategico Dare Forward 2030 di Stellantis e, come precedentemente annunciato alla fiera Equip Auto lo scorso ottobre, a partire dal 1° luglio 2023 i ricambi originali per Abarth, Alfa Romeo, FIAT, Fiat Professional, Jeep e Lancia saranno gestiti attraverso il consolidato modello di distribuzione dei ricambi DISTRIGO.

Sia i riparatori autorizzati Stellantis che i riparatori indipendenti potranno adesso ordinare ricambi e accessori originali per gli 11 brand Stellantis, oltre alla linea multimarca Eurorepar, ai ricambi per l’economia circolare SUSTAINera e alle gamme di fornitori presso i – 2 – propri i distributori di ricambi DISTRIGO usufruendo di questo eccellente servizio.

“Il quadro contrattuale rinnovato, con investimenti diretti alle aree di lavoro degli hub Distrigo, al personale e alle strutture, permetterà di beneficiare anche di standard e procedure migliorati. Il nuovo sistema consentirà agli hub Distrigo di fornire un servizio ancora più efficiente ai clienti (riorganizzazione dei call center, revisione della copertura del personale di vendita…) – si legge in una nota -. Oltre ai partner esistenti, nuovi investitori si sono uniti alla rete, che ora conta 148 hub DISTRIGO (+20 rispetto a dicembre 2022). e 289 punti Relay e Market DISTRIGO in Europa (+72 rispetto a dicembre 2022). L’ulteriore sviluppo dei punti Relay e DISTRIGO Market è previsto entro la fine dell’anno”.

“Siamo lieti di annunciare questo significativo miglioramento del nostro modello DISTRIGO in Europa. Si tratta di un passo avanti fondamentale per offrire un servizio esemplare ai riparatori autorizzati e indipendenti, rafforzando allo stesso tempo la nostra strategia one-stop-shop”, hanno dichiarato Luca Parasacco, Global Head of Parts & Service Distribution Stellantis e Francesco Abbruzzesi, Enlarged Europe Parts & Services Director.

