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Stellantis Pro One, tre anteprime mondiali ad Hannover
HANNOVER (GERMANIA) (ITALPRESS) - Stellantis Pro One ha svelato ad Hannover la nuova strategia per la mobilità professionale. Riflettori puntati su tre anteprime mondiali: il nuovo Smart Compact Van, l’evoluzione del tre ruote elettrico Fiat TRIS e il concept autonomo BOW per le consegne urbane. Debutta anche NEXT, sistema operativo per gestire le flotte in tempo reale. col5/mrc/azn