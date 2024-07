TORINO (ITALPRESS) – Nella prima metà del 2024, Stellantis Pro One ha conquistato la leadership di mercato (rispetto al 2023) nelle regioni Europa 30 (EU30), Sud America e ora anche in Medio Oriente & Africa. “I risultati comunicati oggi riflettono la solidità della nostra strategia per i veicoli commerciali” ha dichiarato Xavier Peugeot, Senior Vice President della divisione Veicoli Commerciali di Stellantis. “La nostra offensiva di prodotto, che comprende 12 veicoli completamente rinnovati nei segmenti dei veicoli compatti, medie e grandi dimensioni, prosegue con il nuovo furgone Ram ProMaster EV Delivery in Nord America e con il Nuovo Fiat Titano, un pickup da 1 tonnellata in Sud America” aggiunge. Oltre alla conquista della leadership in tre regioni, nella prima metà del 2024 Stellantis Pro One e i marchi Stellantis hanno fatto registrare numerosi altri successi tra cui, in Europa, dove è al primo posto nel mercato dei veicoli commerciali, con una quota di mercato superiore al 28,5% e un incremento dei volumi del 4% su base annua, e nel settore dei BEV è stata conquistata la leadership con una quota di mercato del 31,9%.

Stellantis Pro One, leader europeo nella produzione di veicoli ricreazionali, ha circa il 70% dei camper in circolazione basati sul veicolo base Fiat Professional Ducato. Sempre in Europa, Stellantis Pro One è al primo posto nei veicoli commerciali con una quota di mercato del 22,2% e con una quota di mercato del 30,8% nel segmento dei furgoni, FIAT è al secondo posto nelle vendite di furgoni con una quota di mercato del 16,7% e al secondo posto tra i brand con una quota di mercato del 14,3%, mentre Fiat Fiorino è il furgone più venduto, con una quota dell’11,1% nelle vendite di furgoni.

foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).