Stellantis Pro One e Sic Europe, oltre mille veicoli consegnati nel 2025

TORINO (ITALPRESS) – Ammontano a oltre un migliaio i veicoli consegnati nel 2025 nell’ambito dell’accordo di fornitura tra Stellantis Pro One, la business unit di Stellantis dedicata ai veicoli commerciali, e Sic Europe, leader nel settore del trasporto, della logistica e del facility management. Ai primi 600 consegnati nella prima parte dell’anno, si sono aggiunti recentemente altri 400 veicoli.

Questa collaborazione ufficializzata nel luglio di quest’anno, rappresenta un passo significativo per Stellantis Pro One, che rafforza così la propria presenza in un settore strategico come quello della logistica urbana. L’intesa prevede complessivamente la fornitura di 1.200 veicoli prodotti nello stabilimento Stellantis di Atessa (CH). Sono tutti i modelli del segmento large: Fiat Ducato, Opel Movano Citroën Jumper e Peugeot Boxer.

Sic Europe, attiva su tutto il territorio nazionale e internazionale, dispone di oltre 4.000 mezzi per le consegne last mile, inclusi veicoli elettrici e a temperatura controllata. L’azienda si distingue per un approccio orientato all’innovazione e alla sostenibilità, con l’obiettivo di convertire progressivamente il 40% della propria flotta in veicoli a zero emissioni. L’accordo con Stellantis Pro One si inserisce in un più ampio piano di rinnovamento e potenziamento della flotta di Sic Europe, volto a garantire un servizio sempre più capillare, efficiente e rispettoso dell’ambiente.

– Foto ufficio stampa Stellantis –

(ITALPRESS).