Stellantis Philathropy rinnova il suo impegno per le partnership con le comunità locali

AMSTERDAM (PAESI BASSI) (ITALPRESS) – In occasione della Giornata Internazionale dell’Educazione del 24 gennaio, Stellantis rinnova il suo impegno globale per l’istruzione. Negli ultimi due anni, l’Azienda ha co-sviluppato oltre 130 progetti educativi che, entro il 2026, avranno un impatto previsto su 2 milioni di studenti, insegnanti e membri delle comunità globali. Questo progresso è reso possibile grazie alla collaborazione con partner di organizzazioni non governative (ONG) locali, regionali e internazionali la cui esperienza e profonda comprensione delle esigenze della comunità guidano le azioni di Stellantis Philanthropy.

Radicata nei bisogni dei territori, Stellantis Philanthropy collabora con oltre 100 organizzazioni non profit in tutto il mondo e coinvolge i propri dipendenti nella co-progettazione di programmi educativi che ampliano l’accesso all’istruzione e migliorano i risultati per gli studenti. Un modello dedicato, basato su priorità a lungo termine, soluzioni ispirate dalle comunità locali e soccorsi in caso di calamità, permette iniziative pertinenti, misurabili e strettamente connesse alle comunità in cui opera l’Azienda.

A sostegno di questo impegno globale, Stellantis Philanthropy riunisce Stellantis Motor Citizens e Stellantis Student Awards in un approccio integrato all’impegno nelle comunità.

“L’educazione è uno degli strumenti più potenti con cui possiamo supportare le comunità in cui operiamo – ha dichiarato il Chairman di Stellantis John Elkann -. Collaborando con i nostri partner e i nostri dipendenti, stiamo lavorando attivamente per ampliare le opportunità di apprendimento per i giovani, con particolare attenzione alle scienze, alla tecnologia, all’ingegneria e alla matematica”.

“Riunire le nostre iniziative sotto Stellantis Philanthropy rafforza il nostro impegno verso l’istruzione e il miglioramento delle comunità – ha dichiarato Xavier Chéreau, Chief Human Resources and Sustainability Officer -. Apprezziamo la collaborazione con partner che hanno solide radici locali e continuiamo a supportare gli studenti nel percorso che li porterà ad acquisire competenze e sicurezza per plasmare il loro domani”.

Nord America

Oltre 30 progetti negli Stati Uniti, in Canada e in Messico dedicati all’alfabetizzazione, all’apprendimento scientifico-tecnologico, allo sviluppo delle competenze digitali e al sostegno dei bambini in età scolare puntano a raggiungere 1 milione di persone nel 2026.

Europa allargata

In nove Paesi, oltre 50 iniziative ambiscono a raggiungere più di 800.000 persone. I progetti riguardano l’inclusione scolastica, l’impegno scientifico-tecnologico, l’educazione ambientale, le competenze digitali e professionali e i contesti di apprendimento progettati per includere studenti nello spettro autistico.

Sud America

In Argentina e Brasile, oltre 10 programmi mirano a sostenere 250.000 studenti nel 2026. Queste iniziative rafforzano la continuità scolastica, ampliano le opportunità di formazione professionale, promuovono l’interesse per le discipline scientifiche-tecnologiche, migliorano i risultati degli studenti e sostengono gli insegnanti specializzati in queste materie.

Medio Oriente e Africa

Più di 10 iniziative in Algeria, Egitto, Marocco e Sud Africa prevedono di raggiungere oltre 2.600 studenti, concentrandosi sull’istruzione delle ragazze, sulle competenze digitali e imprenditoriali, sulla formazione tecnica e sull’accesso alla tecnologia nelle aree rurali.

India e Asia Pacifico

In India e Malesia, oltre 10 progetti mirano a sostenere 190.000 beneficiari nel 2026 attraverso la formazione professionale avanzata, programmi STEM scolastici, educazione alla sicurezza stradale, percorsi ambientali e di apprendimento STEM.

Motor Citizens: Volontariato globale

Motor Citizens, il programma di volontariato globale di Stellantis, incoraggia i dipendenti a contribuire alle loro comunità in modo pratico e significativo. Dalla sua introduzione globale nel 2021, la partecipazione è cresciuta costantemente, con sempre più Paesi e team che aderiscono al programma, grazie anche a una collaborazione più stretta con le organizzazioni locali. Nel 2025 è stato registrato un aumento di oltre il 25% sia in ore che in numero di volontari.

Stellantis Student Awards: Celebrare l’eccellenza

Il programma Stellantis Student Awards supporta i percorsi accademici degli studenti delle famiglie Stellantis in tutto il mondo. Nel 2025, più di 800 studenti sono stati riconosciuti per i loro risultati, con un aumento di oltre il 25% rispetto al 2024. Dal 1996 sono stati premiati quasi 17.000 studenti, un riflesso dell’apprezzamento di lunga data di Stellantis per l’apprendimento continuo.

– foto ufficio stampa Stellantis –

(ITALPRESS).