Stellantis, nuove nomine nel Leadership Team. Cappellano guida L’Europa

AMSTERDAM (ITALPRESS) – Forte dello slancio positivo registrato negli ultimi mesi e in vista della prossima presentazione del proprio piano strategico aggiornato prevista per il 2026, Stellantis annuncia oggi le nuove nomine nel suo Stellantis Leadership Team (SLT). Emanuele Cappellano è nominato Head of Enlarged Europe and European Brands, in aggiunta al suo attuale ruolo di responsabile di Stellantis Pro One. Jean-Philippe Imparato si focalizzerà interamente sul potenziamento delle performance di Maserati, in qualità di CEO, e Stellantis &You, riportando a Cappellano.

Herlander Zola, attualmente Head of Commercial Operations Brazil and South America Light Commercial Vehicles è nominato Head of South America, succedendo a Cappellano.

Samir Cherfan entra a far parte dello SLT mantenendo le sue responsabilità come Head of Middle East & Africa and Micromobility.

Gregoire Olivier, attualmente Head of China Strategy, è nominato Head of China and Asia-Pacific e membro dello SLT.

Francesco Ciancia, proveniente da Mercedes-Benz, tornerà in Stellantis come Global Head of Manufacturing a partire dal 1° novembre (clicca qui per l’annuncio dedicato). In tale data, Arnaud Deboeuf lascerà l’Azienda per intraprendere altre opportunità.

Ralph Gilles entra a far parte dello SLT come Global Head of Design. Philippe de Rovira, già responsabile della regione congiunta Asia-Pacific, Middle East & Africa, lascia Stellantis per seguire altre opportunità di carriera, come reso noto a luglio.

“Con queste nuove nomine stiamo promuovendo talenti eccezionali, sia all’interno che all’esterno, a ruoli di leadership, mentre prepariamo la nostra Azienda al successo futuro. Stiamo inoltre rafforzando il nostro focus regionale assegnando responsabilità specifiche per le organizzazioni delle regioni Asia-Pacific e Middle East & Africa al livello dello SLT”, ha dichiarato il CEO Antonio Filosa.



“Siamo lieti di continuare a beneficiare dell’esperienza di Jean-Philippe nel suo nuovo ruolo. Ringraziamo Arnaud e Philippe per il loro contributo nel corso degli anni e gli auguriamo il meglio per il loro futuro e le sfide che li attendono”, ha aggiunto Filosa.

