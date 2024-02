TORINO (ITALPRESS) – Stellantis ha chiuso il 2023 con ricavi netti pari a 189,5 miliardi di euro, in crescita del 6% rispetto al 2022, e con un aumento del 7% dei volumi di consegne consolidati. E’ quanto approvato dal cda e comunicato in una nota diffusa stamane. L’utile netto risulta anche in crescita dell’11% a 18,6 miliardi di euro, mentre il risultato operativo rettificato è in aumento dell’1% a 24,3 miliardi di euro, con un margine sui ricavi del 12,8%. Il flusso di cassa industriale netto è di 12,9 miliardi di euro, in crescita del 19% rispetto al 2022, mentre la situazione patrimoniale vede una liquidità industriale disponibile di 61,1 miliardi di euro.

“I risultati record annunciati oggi sono la prova che siamo diventati un nuovo leader globale nel settore e che continueremo a essere solidi anche in previsione di un turbolento 2024. Grazie alla flessibilità delle nostre tecnologie e alla roadmap stabilita in termini di prodotto siamo pronti ad affrontare i vari scenari che potrebbero presentarsi, continuando a realizzare gli obiettivi del piano strategico Dare Forward 2030. Così Carlos Tavares, ceo di Stellantis, commenta i risultati del gruppo approvati oggi dal cda in una nota. “Abbiamo da poco superato il traguardo dei tre anni dalla nascita di Stellantis e desidero ringraziare calorosamente tutti i team che, operando con elevati standard di eccellenza, stanno contribuendo in maniera determinante al nostro percorso di crescita, nonostante le avversità del momento” aggiunge.

-foto Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).

