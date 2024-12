ROMA (ITALPRESS) – Stellantis N.V. intende aderire all’Associazione Europea dei Produttori di Automobili (ACEA).

“L’industria automobilistica europea si trova in un momento critico, con una profonda trasformazione in corso verso la mobilità a zero emissioni, con nuove forze competitive e un ambiente internazionale in rapida evoluzione – si legge in una nota -. In questo importante momento, Stellantis ritiene fondamentale dialogare e sviluppare una comprensione condivisa delle sfide e dei modi per affrontarle insieme. Stellantis ritiene che ACEA sia la piattaforma giusta per farlo.

Stellantis è impaziente di collaborare con gli altri membri dell’associazione e di unirsi a un approccio comune, che preservi la transizione, la sostenibilità e la competitività dell’industria automobilistica e gli interessi delle sue comunità”.

“L’impegno di Stellantis nella transizione verso l’elettrificazione è profondo, grazie alla nostra tecnologia multi-energia, e affrontiamo con grande responsabilità le sfide dell’industria automobilistica europea. Riteniamo che l’ACEA sia il forum giusto per dialogare con i nostri colleghi e gli stakeholder e costruire insieme un piano di azione a sostegno dell’intera catena del valore”, ha dichiarato Jean-Philippe Imparato, COO di Stellantis Enlarged Europe.

Con riserva di approvazione da parte del Consiglio dell’ACEA, l’adesione diventerà effettiva a partire dal 1° gennaio 2025.

