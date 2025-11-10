Stellantis insieme a Milano-Cortina, Elkann “Grande storia d’amore”

ROMA (ITALPRESS) - "Rappresenta una grande storia d'amore che ci unisce al mondo olimpico. Vent'anni fa eravamo a Torino nel 2006, saremo nel 2026 a Milano e questi vent'anni hanno accompagnato quello che è stato fatto da parte dell'Italia in giro per il mondo con tantissime iniziative sia come azienda che anche come famiglia alle quali abbiamo partecipato. Quattro marchi storici che hanno voglia di partecipare con l'Italia per l'Italia in questa fantastica occasione". Lo ha detto il presidente di Stellantis, John Elkann, a margine della presentazione, avvenuta al Salone d'Onore del Coni, della partnership tra il comitato organizzatore delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 e i marchi della holding: Alfa Romeo, Fiat, Lancia e Maserati. mec/gm/mca2