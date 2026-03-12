TORINO (ITALPRESS) – Emanuele Cappellano, COO Stellantis Enlarged Europe, ha visitato il Centro Sicurezza di Orbassano che celebra i primi 50 anni di attività. Nato infatti nel 1976, Il Centro è cresciuto fino a diventare una delle strutture per la sicurezza automobilistica più accreditate e complete al mondo, grazie alla ricerca ingegneristica avanzata, all’innovazione tecnologica e al continuo sviluppo di nuove capacità di test. Il Centro si sviluppa su una superficie complessiva di 110.000 mq ed è innanzitutto caratterizzato dalla presenza di 4 percorsi di prova con 4 punti di impatto per crash test, integrati da attrezzature di prova statiche e dinamiche. Queste dotazioni consentono un’analisi approfondita degli scenari critici di sicurezza, tra cui l’impatto con i pedoni, la resistenza del tetto e il comportamento in caso di ribaltamento, coprendo sia le condizioni previste dalle normative sia quelle del mondo reale.

Una dotazione strutturale che ha pochi uguali nel mondo, recentemente integrata da un sistema di posizionamento computerizzato delle telecamere con 13 obiettivi mobili, diretti verso il punto d’impatto. Inoltre, queste piste consentono di effettuare riprese video ad alta velocità del sottoscocca e di montare fino a cinque telecamere a bordo dei veicoli di prova, consentendo un livello di analisi delle dinamiche di crash mai raggiunto prima.

Questa combinazione di test fisici e processi di ingegneria digitale integrata consente al Centro di analizzare praticamente qualsiasi scenario di incidente e riprodurlo con precisione in ambiente virtuale. Il risultato è un livello di efficienza leader nel settore, sia in termini di tempi di sviluppo sia di utilizzo delle risorse, mantenendo al contempo i più elevati standard di accuratezza tecnica e qualità della validazione. Di conseguenza i modelli esaminati a Orbassano possono essere certificati come conformi a oltre 175 standard tecnologici e di sicurezza internazionali, inclusi anche i mercati che operano in regime di autocertificazione, dove sono indispensabili una profonda competenza tecnica e il rigoroso rispetto delle procedure di prova. Inoltre il Centro Sicurezza di Orbassano è attrezzato per prove sui sistemi di ritenuta come cinture e airbag, e sui singoli componenti della vettura, come scocca, porte, sedili, plance, ecc. I risultati di questi test, oltre che in termini di sicurezza, generano indicazioni certificate e preziose anche per i fornitori, a supporto di sviluppo e miglioramento prodotto.

Come ha dichiarato Emanuele Cappellano: “Oggi ci troviamo a celebrare i primi 50 anni di attività di una struttura che ha dedicato la propria missione alla salvaguardia e al miglioramento della sicurezza dell’auto e della protezione delle persone. Un esempio di eccellenza nella ricerca e nell’innovazione, che continua a definire gli standard all’interno di Stellantis e nell’intero settore”. Il Centro Sicurezza di Orbassano fa parte di un sistema integrato e globale di ingegneria e testing che include gli altri Centri di Sicurezza presenti a Belchamps, in Francia, Chelsea, in Michigan e Betim, in Brasile.

foto: ufficio stampa Stellantis

