MILANO (ITALPRESS) –“Ci sono segnali positivi, la produzione di Stellantis è aumentata in Italia del 15%. Non sono sufficienti, dobbiamo continuare ad accelerare. Per affrontare le sfide del futuro dobbiamo dare un contesto: nel 2027 dovremo affrontare noi, con la filiera un’importante inflazione di materie prime e semiconduttori, è un’inflazione che misuriamo il miliardi di euro. Dobbiamo farlo in maniera intelligente, la sfida si risolve lavorando su due capitoli: competitività e competizione equa”. Lo ha detto l’amministratore delegato di Stellantis, Antonio Filosa, intervenendo all’assemblea pubblica di Anfia, in corso a Milano. Per quanto riguarda la competitività, secondo Filosa ci sono tre fattori da risolvere: il primo è il costo dell’energia, perche “è difficile operare così“, nonostante “il governo abbia un passo con il decreto bollette ma chiaramente il costo dell’energia è un grande ostacolo”. Il secondo fattore sono le regole europee, soprattutto sulle emissioni di anidride carbonica, su cui “abbiamo bisogno di approvazioni rapide e chiare prima di fine anno”. Il terzo fattore è di Stellantis e sono le partnership, rappresentano per noi delle opportunità”, ha proseguito Filosa. Poi c’è il secondo capitolo che “è la competizione equa, con il trade internazionale e il Made in Europe che è un meccanismo che premia chi sceglie di costruire in Europa. Deve essere strutturato, di forma premiale ed è ciò che ci auspichiamo”.

“Il 10 dicembre presenteremo il piano su Maserati e su Cassino, con cui investiremo insieme a dei partner sul prodotto e filiera. L’ingegneria sarà italiana con un design fortemente italiano. La produzione ovviamente aumenterà perché porteremo prodotti nuovi“, ha aggiunto. “Prima ne abbiamo parlato con il ministro Urso, abbiamo lavorato sulle partnership. Portare un partner nelle nostre fabbriche significa produrre nelle fabbriche prodotti che noi non avremmo introdotto. La partnership con un costruttore di qualsiasi natura porta a noi la possibilità di saturare meglio gli impianti e ai fornitori la possibilità di servirli con volumi maggiori. Per noi è una condizione di win win”, ha sottolineato Filosa. Poi c’è un altro elemento di positività: “La partnership arriva in un contesto che speriamo essere di Made in Europe e quindi obbligherà il partner a investire nella filiera. Abbiamo una partnership che vogliamo espandere con Leapmotor che ci aiuterà su impianti europei a sviluppare soluzioni soprattutto elettroniche”, ha spiegato.

“La partnership che noi in Italia coltiviamo da più tempo è quella con i fornitori, nel 2025 il nostro commitment con il governo era comprare 7 miliardi di euro dai fornitori italiani e lo abbiamo rispettato”. Oltre al “Piano Italia abbiamo annunciato un investimento miliardario ad Atessa, in Abruzzo, per i veicoli commerciali, abbiamo iniziato a fare con i fornitori un lavoro anticipato e quindi, quelli che sono i fornitori strategici sono saliti on board a questo investimento prima del normale”, ha concluso Filosa. Inoltre, “abbiamo annunciato un quinto modello a Melfi e anche sul nuovo modello porteremo i fornitori prima del classico tempo”.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).