Stellantis, Di Palma “Tavares ci ascolti o andiamo a Parigi”

"Se non c'è un dialogo, proveremo ad andarlo a prendercelo. Andare a Parigi non è una provocazione, è la ricerca di un dialogo". Così Michele Di Palma, segretario nazionale della Fiom, in merito alla volontà del sindacato dei metalmeccanici di incontrare i vertici del gruppo Stellantis. sat/gtr