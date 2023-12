TORINO (ITALPRESS) – Il quarto anno, è quello delle grandi e più attese novità di prodotto per Stellantis: Fiat Panda BEV e 600 Hybrid, Lancia Ypsilon BEV, Alfa Romeo Milano BEV, Abarth 600 BEV, Opel Crossland e Grandland BEV, Peugeot 3008 e 5008 BEV, Citroen C3 BEV e DS 4 BEV. Insomma, le best seller cambieranno radicalmente nei prossimi dodici mesi. Sono questi i pilastri su cui poggiano concretamente tutti i piani di sviluppo del gruppo nato a inizio 2021 dalla fusione tra Fca e Psa, racchiusi nel piano Dare Forward 2030.

Partiamo da Fiat. L’ultima novità del 2023 che arriverà in forze sulle strade l’anno venturo è la 600. E’ già disponibile nella versione BEV ma in primavera arriverà anche quella ibrida che in Italia dovrebbe garantire volumi molto importanti. Esteticamente riprendere tutti gli stilemi della 500 BEV, un successo quasi assicurato. Tutta ancora da scoprire è invece la nuova Panda, che sarà disponibile per la prima volta anche in versione full electric. Il nuovo modello non soppianterà la vecchia versione, che con continuerà ad essere prodotta a Pomigliano d’Arco.

Nello stesso segmento, si è già intravista con alcune foto teaser la nuova Lancia Ypsilon. E’ il primo modello interamente Stellantis che segna il Rinascimento della Marca. Nel 2026 sarà la volta del ritorno di un’ammiraglia Lancia, anche se nelle linee assomiglierà più a un crossover che supererà i quattro metri e mezzo di lunghezza. Infine, arriverà la Delta, ma bisognerà aspettare il 2028, termine entro il quale Lancia prevede di realizzare solo auto elettriche.

Passando ad Alfa Romeo, l’anno prossimo dopo il Tonale sarà la volta della nuova B-SUV che si chiamerà Milano. E’ prodotta su una piattaforma su cui già si realizzano altri modelli del gruppo, Jeep Avenger e Fiat 600, e come le “cugine” avrà sia una versione ibrida che una elettrica, proseguendo il rinnovamento della gamma avviato dal Tonale.

Guardando a Jeep sono già stati presentati gli aggiornamenti degli attuali modelli ma in futuro potrebbe anche arrivare un’Avenger quattro ruote motrici. Novità assoluta è la Recon, destinata alla commercializzazione prima negli Usa e poi in Europa. Un fuoristrada duro e puro, a rinverdire l’anima della casa americana. Sarà full electric come la Jeep Wagoneer S, altra novità dell’anno venturo.

Passando ai marchi ex Psa, Peugeot nel completerà l’elettrificazione della gamma. Le nuove versioni di 3008 e 208 presentate tutte già quest’anno, si differenziano a livello estetico, negli interni e a livello tecnico dall’abbandono definitivo dei motori diesel. La nuova 5008 BEV arriverà dopo l’estate, è stata sviluppata sulla piattaforma STLA Medium. Il 2024 di Citroen sarà invece dedicato a C3 e C3 Aircross. Se la prima è già stata svelata, della seconda si conosce ancora poco, se non che dovrebbe avere sette posti e una versione elettrica. Il 2024 di Opel sarà quello delle celebrazioni dei primi 125 anni di storia. Già vista al salone di Monaco, la nuova versione della Corsa nella versione Electric utilizza due propulsori con potenze fino a 156 cavalli e oltre 400 km di autonomia. Dietro l’angolo poi ci sono la Crossland e la Grandland BEV, oltre a Combo Electric e Zafira Electric. Infine Ds, che nel 2024 lancerà la versione 100% elettrica della DS 4 con 700 chilometri di autonomia, oltre ad una nuova vettura prodotta in Italia a Melfi.

