Parigi (ITALPRESS) – Mentre Stellantis si accinge a lanciare altri 28 nuovi veicoli elettrici a batteria entro il 2024, il Salone dell’Auto di Parigi (Mondial de l’Auto) è stato il setting perfetto per presentare tutto il potenziale dell’azienda, la sua ampia gamma di offerte elettrificate e i piani futuri.

“Il nostro impegno per raggiungere la neutralità delle emissioni di carbonio nel 2038, prima di tutti i nostri concorrenti, va a beneficio della Francia, dove siamo e continueremo a essere il leader commerciale e industriale con 12 modelli elettrici Stellantis prodotti con orgoglio e passione dai nostri dipendenti nei nostri 12 stabilimenti di montaggio e produzione di componenti”, ha dichiarato Carlos Tavares, CEO di Stellantis. “Scegliendo di produrre le future Peugeot e-308 ed e-408 nel nostro sito di Mulhouse, Stellantis conferma che sta dando a ciascuno dei suoi siti industriali francesi un futuro per l'”era del post-combustione”, grazie a un approccio lungimirante basato sulla co-costruzione con le nostre parti sociali.”

Il CEO di Stellantis Carlos Tavares e il Presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron hanno annunciato oggi che lo stabilimento di Mulhouse produrrà le future Peugeot e-308 berlina e station wagon e Peugeot e-408. L’azienda produrrà in Francia un totale di 12 veicoli elettrici a batteria (BEV) in cinque stabilimenti entro il 2024, con una capacità produttiva di un milione di veicoli. Inoltre, i principali componenti elettrici (motori elettrici, cambi e-DCT e batterie) saranno prodotti in sette siti in Francia utilizzando tecnologie francesi.

DS Automobiles ha stupito presentando diverse novità mondiali e una gamma straordinariamente giovane, 100% elettrificata, tra cui: la Nuova DS 3 E-Tense, che ha fatto la sua prima apparizione in pubblico con una livrea 100% elettrica, e che offre fino a 402 km di autonomia; la DS 4 nella sua versione plug-in hybrid con autonomia estesa; la Nuova DS 7 E-Tense 4×4 360 sviluppata con DS Performance, e la DS 9 Opèra Première.

Il marchio Jeep ha presentato la nuova Jeep Avenger, il primo SUV Jeep completamente elettrico, che dà il via a una gamma di nuovi veicoli elettrici a batteria per Jeep sul suolo europeo. Il brand ha inoltre introdotto in anteprima la Avenger 4×4 Concept, un vero e proprio esempio di “arte del possibile” in termini di potenzialità per questo segmento.

Oltre a presentare in anteprima la dinamica fastback Peugeot 408, una nuova versione da 400 km di autonomia della Peugeot E-208, l’EV più venduto in Francia, e un nuovo Scooter 100% elettrico, Peugeot ha annunciato che nelle prossime settimane svelerà il Peugeot Inception Concept, la visione del “brand del Leone” per la prossima generazione di auto e-Native. Il Peugeot Inception Concept mostrerà il salto di qualità che il marchio si appresta a compiere, concentrandosi su un’offerta dedicata di prodotti 100% elettrici.

Stellantis è inoltre presente con uno stand dedicato nell’area “Electric and Hydrogen Professional Mobility” (Padiglione 3), in cui i visitatori potranno scoprire i primi van a celle a combustibile a idrogeno del settore. L’azienda offrirà durante il salone test drive di 20-30 minuti con il Peugeot e-Expert Hydrogen e il Citroèn è-Jumpy Hydrogen intorno allo spazio espositivo. L’entusiasmante gamma elettrificata di Stellantis presentata al “Mondial de L’Auto” conferma le ambizioni globali del piano Dare Forward 2030, che comprendono: diventare un’azienda a zero emissioni nette di carbonio entro il 2038, con una riduzione delle emissioni del 50% entro il 2030 rispetto alle metriche del 2021; preparare la strada affinchè il 100% del mix di vendite di autovetture in Europa e il 50% delle vendite di autovetture e veicoli commerciali leggeri negli Stati Uniti siano BEV entro la fine del decennio; proporre un’offerta di oltre 75 BEV e raggiungere vendite annuali globali pari a cinque milioni di veicoli elettrificati entro il 2030.

foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).