Stellantis, a settembre immatricolazioni +15,5% e quota di mercato del 26,8%

TORINO (ITALPRESS) – A settembre Stellantis è cresciuta in Italia nelle autovetture tre volte in più rispetto al risultato positivo ottenuto dall’intero mercato nazionale. È quanto emerge dai risultati delle immatricolazioni dello scorso mese elaborati da Dataforce. Con 33.946 registrazioni, i brand hanno permesso una crescita complessiva del 15,5% rispetto al 4,07% dell’intero mercato nazionale che ha avuto 126.679 immatricolazioni. La quota ottenuta da Stellantis è stata del 26,8%, in crescita del 2,7% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Il Gruppo Stellantis e il brand Fiat, rimangono saldamente al primo posto della classifica italiana di vendite di autovetture, grazie alle ottime performance della Fiat Pandina (quota mercato PC totale del 6,1%), seguita questo mese da Jeep Avenger (quota mercato PC totale del 3,8%). Oltre a Fiat, da mettere in evidenza soprattutto le prestazioni di Alfa Romeo (immatricolazioni in aumento del 39% rispetto a settembre 2024, con una quota che sale al 2,1%), Citroen (in crescita del 2% rispetto al settembre 2024) e Jeep (Avenger si conferma SUV più venduto in Italia, sia nel singolo mese di settembre, sia nei primi nove mesi dell’anno).

Sul fronte delle autovetture, a settembre la crescita di Stellantis è stata solida sia sul canale privato (quota di mercato del 24,1%, +1,4% rispetto lo scorso anno nonostante il mercato avverso e sia sui noleggi a lungo termine (quota mercato 28,3%, +9,8%). In calo la quota di Stellantis nel mercato delle auto-immatricolazioni (-7,6% rispetto allo scorso anno). Nel mercato dei veicoli commerciali, Fiat Professional è stato il brand di Stellantis che ha realizzato la miglior performance in Italia a settembre con 4.730 immatricolazioni pari a una quota del 28,1% di quota di mercato, in crescita di 3,4 punti percentuali rispetto all’analogo periodo dello scorso anno. In un mercato totale dei veicoli commerciali che dall’inizio dell’anno cala del 5,6%, il risultato cumulato dall’inizio dell’anno di Fiat Professional si conferma il migliore del mercato con il 26,7% di quota pari a 37.951 immatricolazioni, in crescita di 2,5 punti percentuali rispetto allo scorso anno.

– foto ufficio stampa Stellantis –

(ITALPRESS).