ROMA (ITALPRESS) – La riproduzione di una stella a cinque punte, simbolo utilizzato solitamente dalle Brigate Rosse, sarebbe stata ritrovata, secondo quanto apprende l’Italpress, sulla parete dell’ascensore della palazzina del Tg2, la testata Rai diretta da Gennaro Sangiuliano, a Saxa Rubra a Roma. Sulla vicenda indaga la Digos.

Solidarietà è stata espressa dai leader politici. “Solidarietà al Tg2, dopo la comparsa di una stella a cinque punte – afferma il segretario della Lega Matteo Salvini – Nessuno spazio al fanatismo e all’intimidazione dei giornalisti, soprattutto in un momento storico come quello che stiamo vivendo: le voci fuori dal coro vengono censurate, attaccate, intimidite”.

Per il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio “quello che è avvenuto nella sede della RAI a Roma, con il ritrovamento del simbolo delle Brigate rosse negli uffici del Tg2 è semplicemente vergognoso. Massima vicinanza al direttore Sangiuliano e a tutta la redazione del Tg2, ferma condanna per questi gesti ignobili”.

“Ovviamente non penso che siano risorte le Br – afferma il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri – ma che sia spuntato il loro simbolo nell’ascensore del Tg2 dopo le polemiche sul direttore Sangiuliano e le maniacali e infondate denunce e contestazioni di esponenti politici, non è casuale. Siamo per fortuna lontani dagli anni di piombo. Ma circolano troppi cervelli di segatura. Solidarietà al Tg2. Quella delle Br fu una sanguinosa e lunga storia di terrorismo comunista che non va evocata nemmeno per scherzo”.

