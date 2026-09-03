MILANO (ITALPRESS) – Centinaia di canzoni già ascoltate, una nuova ondata di proposte musicali arrivata a settembre e le porte ancora spalancate sul fronte degli ospiti. Mentre riparte Affari tuoi, Stefano De Martino porta avanti in parallelo la preparazione del suo primo Festival di Sanremo da direttore artistico e conduttore in programma dal 16 al 20 febbraio 2027. “Mancano veramente tante settimane a Sanremo e sono felicissimo di vedere questo fermento – ha detto a margine dell’incontro stampa di “Affari tuoi” -. Essendo la mia prima direzione artistica non mi aspettavo a luglio o durante le vacanze di agosto di avere questo flusso di notizie. Vedo che c’è una grande attesa”. Il lavoro sulla musica è già entrato nel vivo. “Seguo passo per passo tutti i progetti che mi vengono presentati. Ascoltiamo tante canzoni e ne stanno arrivando ancora tante altre. A settembre c’è stata una nuova ondata di artisti che si sono presentati”. Un numero preciso dei brani ascoltati non c’è ancora: “Le cartelle sono tutte diverse, non ho un’unica piattaforma dove li raccolgo al momento perché arrivano da tanti posti diversi, ma sono già tante centinaia”. Il tempo a disposizione è stato uno dei vantaggi della nomina arrivata con largo anticipo.

“Essendo stato annunciato così presto da Carlo, abbiamo iniziato a lavorare molto presto e quindi tutte le novità, anche le differenze di impianto rispetto al Festival stesso, sono già abbastanza avanti nei lavori”. Intanto attorno a Sanremo è già cominciato il toto-nomi per gli ospiti. A partire da quello dei Måneskin e dall’ipotesi di una reunion della band. “Non so se effettivamente i Måneskin si riuniranno di nuovo. E’ una cosa su cui stanno lavorando e, laddove dovessero effettivamente riunirsi, hanno già il mio invito all’Ariston”, ha spiegato De Martino. “Credo che sia un palco per loro molto importante, dal quale forse è giusto anche ripartire, proprio per il rispetto della storia del gruppo. Se ci dovesse essere questa reunion credo che sarebbe molto bello rivederli proprio su quel palco. Sarebbe anche emozionante per il pubblico che li ha tenuti a battesimo prima del loro debutto internazionale”. De Martino, poi, smentisce la presenza di Vasco Rossi. “Magari (ride). La porta è aperta per tutti. Siamo al 3 settembre, quindi potete immaginare: è un po’ come andare a pesca”. I desiderata non mancano: “Di idee, di ospiti ideali, desiderati, ce ne sono tante. Però non c’è ancora niente di fatto”. Del resto, le indiscrezioni fanno già parte dell’avvicinamento al Festival. “Stiamo lavorando su più fronti. Ogni tanto esce fuori qualche nome: alcuni sono veri, alcuni no. E’ un po’ il gioco di Sanremo. Tutti provano a dire una cosa su Sanremo e a volte dagli scoop nascono anche delle idee. Siamo anche noi, come voi, molto attenti a tutto quello che esce, perché non sempre è farina del nostro sacco”, ammette. A rendere più semplice la convivenza tra Sanremo e l’impegno quotidiano di “Affari tuoi” è anche il trasferimento del programma da Roma a Milano. “Ho una settimana molto fitta, però grazie al trasferimento dello studio a Milano, non avendo più tanti viaggi da fare durante la settimana, è molto più semplice. Faccio studio-ufficio qui: nei momenti in cui non registro mi dedico a Sanremo e poi scendo in studio a registrare”. Una stagione carica di aspettative che De Martino preferisce leggere in termini di ambizione: “Tutti abbiamo una performance, abbiamo un goal per ogni stagione. L’importante è far diventare quella pressione, tra virgolette, un’ambizione, quindi cercare sempre di fare meglio, perché è anche il nostro strumento per capire se effettivamente quello che mettiamo in scena ha il gradimento giusto”.

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