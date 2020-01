STEFANIA CRAXI “MIO PADRE UN UOMO LEALE”

“Credo che vent’anni siano un tempo sufficiente per riflettere sulla figura e l’opera di Craxi, di un uomo che ha lavorato con passione e lealtà tutta la vita per il suo Paese. La sua figura, la sua vita privata e quella della sua famiglia, sono state sempre sotto gli occhi di tutti: bastava chiedere a un prefetto, a un uomo della scorta, oppure al portiere di Milano, per sapere che vita facevamo…”. A parlare della figura di Bettino Craxi, nei giorni in cui ricorre il ventennale della sua scomparsa, è la figlia Stefania Craxi, senatrice di Forza Italia, ospite di un forum nella sede romana dell’Agenzia di stampa ITALPRESS. A contribuire alla ‘riapertura’ del dibattito sull’ex presidente del Consiglio e segretario del Partito Socialista Italiano è stata anche l’uscita al cinema del film “Hammamet” del regista Gianni Amelio, con Pierfrancesco Favino nei panni di Craxi. “Favino è straordinario, la sua interpretazione è degna di un grande attore hollywoodiano, mi ha fatto un certo effetto, nelle movenze e nell’espressione, più ancora che nella parola, è molto simile a mia padre. Il regista ha scelto una chiave intimista per raccontare una grande tragedia, che è umana prima che politica”.

Per Stefania Craxi, presidente onorario della Fondazione Craxi, il confronto tra la politica di vent’anni fa e quella attuale “è impietoso. Sotto il tanto vituperato governo Craxi, l’Italia era la quinta potenza economica mondiale, entrava fra i sette paesi più industrializzati e sconfiggeva l’inflazione, che scendeva dal 17 al 4 per cento. Inoltre, il made in Italy trionfava nel mondo, c’era speranza nel futuro e l’ascensore sociale funzionava. L’Italia contava sullo scenario internazionale, aveva un ruolo autorevole e ascoltato in tutto il Mediterraneo. Oggi siamo in preda a un declino che sembra inarrestabile, l’Italia non conta più niente nel mondo, ci siamo fatti scippare anche la Libia e i nostri figli non hanno la speranza di fare meglio di noi. Credo che gli italiani – conclude Stefania Craxi – siano disposti a fare, a vent’anni di distanza, questa valutazione”.

(ITALPRESS).