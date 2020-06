MILANO (ITALPRESS) – “Gli incentivi devono durare poco ed essere molto ben calibrati. Quelli sulle fonti fossili fanno danni e non aiutano nessuno. L’incentivo non è una cosa che aiuta ad innovare, caso mai può far decollare determinate tecnologie. Non è necessario avere incentivi per fare innovazione”. Lo ha detto l’Ad di Enel Francesco Starace, intervenendo alla diretta di “Pianeta 2020”, l’evento organizzato dal Corriere della Sera in occasione della Giornata dell’Ambiente. Secondo Starace “questa crisi è un grande acceleratore che non fa che ribadire la necessità che i governi e le banche centrali accelerino in una direzione che il mercato e i fondi d’investimento aveva già preso, ovvero investendo nel green. E’ un’incredibile opportunità, è un peccato non coglierla. Ci siamo tutti: industria, finanza e ora anche governi”.

(ITALPRESS).